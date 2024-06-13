سيلين ديون: سأعود إلى المسرح.. ولو زحفاً

أكدت المغنية سيلين ديون، عزمها على العودة إلى المسرح على الرغم من إصابتها بمرض عصبي نادر، حتى لو اضطرت إلى «الزحف».

وفي مقتطف من مقابلة أجرتها معها قناة «إن بي سي» وبُثّت أول من أمس، تحدثت المغنية الكندية مرة جديدة عن إصابتها بـ«متلازمة الشخص المتيبّس» التي تسبب تيبّساً في العضلات، ويمكن أن تؤدي إلى تشنجات خطرة.

وقالت ديون (56 عاماً): «سأعود إلى المسرح، حتى لو اضطررت إلى الزحف أو مخاطبة الجمهور بحركات يداي. سأفعل ذلك». وأضافت صاحبة أغنية «ماي هارت وِل غو أون»: «سأعود إلى المسرح لأنني أريد ذلك وأفتقد إليه، لا لأنّه يتعيّن عليَّ العودة أو لأنني بحاجة إلى ذلك».

ونُشرت المقابلة قبل فيلمها الوثائقي «أنا: سيلين ديون» المرتقب بدء عرضه في 25 الجاري عبر منصة «برايم فيديو» التابعة لأمازون.

وأعلنت ديون عن إصابتها بـ«متلازمة الشخص المتيبّس»، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، في ديسمبر 2022.

ولا يوجد علاج شافٍ لحالتها التي تُعدُّ متقدّمة، إلا أن هناك علاجاً يمكن أن يساعد في السيطرة على الأعراض.

وقالت ديون: «أشعر وكأنّ شخصاً ما يخنقني»، مضيفة أن «الألم يمكن أن ينتقل عبر جسدها بالكامل، وأن التشنجات تؤدي في بعض الأحيان إلى كسور في أضلاعها».