فيديو.. ثور يقفز فوق سياج حلبة في أميركا ويصيب 3 أشخاص
قفز ثور خلال مسابقة مهرجان سيسترز لرعاة البقر فوق سياج يحيط بحلبة لركوب الخيل والثيران (روديو) في ولاية أوريغون الأمريكية، وركض حتى موقف للسيارات، حيث أصاب ثلاثة أشخاص على الأقل قبل أن يلحق به الرعاة ويمسكوا به.
أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، الثور وهو يسقط صندوق قمامة ويثير هلع الناس وتدافعهم، ثم يرفع أحد الأشخاص عن الأرض ويدور به من طرف إلى طرف، ثم يرتد الشخص عن قرني الحيوان الهائج قبل أن يصطدم بالأرض.
وتم نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى محلي، فيما احتجز رعاة الماشية الثور ووضعوه في حظيرة، بينما استمر العرض الأخير لمسابقة رعاة البقر يوم الأحد كما هو مقرر.
وقالت جمعية رعاة البقر المحترفين إن الحادثة التي جرت يوم السبت، هي تذكير بأن "الروديو" رياضة ممتعة للغاية، إلا أنها في حالات نادرة جدًا يمكن أن تشكل بعض المخاطر أيضًا.
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام ثور بالقفز فوق سياج حلبة في ولاية أوريغون الأميركية ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص قبل الإمساك به— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 11, 2024
مصدر الفيديو: متداول#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/jU4YYBh35q
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