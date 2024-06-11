حيوان مريب في القصر الرئاسي.. والشرطة الهندية: لا تصدقوا الشائعات الفارغة

تبيّن أن حيواناً يشبه الفهد شوهد مباشرة على الهواء خلال أداء الحكومة الهندية اليمين الدستورية مساء الأحد، كان في الواقع «قطة»، كما أفادت الشرطة.

وعبر الحيوان القصر الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة في وسط العاصمة نيودلهي، ومرّ على السجادة الحمراء فوق المنصة التي جلس عليها عشرات المسؤولين المنتخبين حديثاً، بينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ويبدو أنّ أحداً لم يرصد الحيوان، مع أنّ الجنود كانوا متأهّبين فيما كان أحد النواب يوقّع على المستندات بعد أداء قسم الولاء للدستور. وقد رصد مشاهدو التلفاز الحيوان.

ووصفت قناة «إن دي تي في» المحلية الحيوان بأنه «غامض»، ونشرت مقطعاً لاقى انتشاراً واسعاً للحيوان ذي اللون الرملي، سُحب من لقطات تلفزيونية للحدث.

وظهر الحيوان على الشاشة لأقل من أربع ثوان، وهو يتحرك في الظلّ مما يصعّب تحديد آثار خطواته.

لكن شرطة نيودلهي رفضت بشكل قاطع أي احتمال يشير إلى «حيوان برّي». وقالت في منشور عبر منصة «اكس» إنّ «الحيوان الذي ظهر في التصوير هو قطة أليفة عادية. لا تصدقوا الشائعات الفارغة».

وحضر آلاف الأشخاص بينهم رؤساء دول في جنوب آسيا، الاحتفال الذي أقيم في قصر راشتراباتي بهافان، فيما شاهده ملايين آخرون عبر التلفزيون.

ووصفت صحيفة «ذي تايمز أوف إنديا» الحيوان بأنه «مخلوق يشبه القطة». لكن الصحيفة نقلت أيضاً عن مسؤول من إدارة الغابات والحياة البرية في دلهي فضّل إبقاء هويته طيّ الكتمان، قوله إنّ «الحيوان يشبه كلباً أو قطة».

وتنتشر الكلاب والقطط في شوارع نيودلهي، لكنّها لا تتمتع بالحجم الذي يظهر في مقاطع الفيديو.

وتُرصد الفهود بين الحين والآخر في ضواحي المدينة.