بركان جبل ليوتوبي ينفث رماداً بارتفاع 800 متر

أفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية بأن بركان جبل ليوتوبي لاكي - لاكي في شرق جزيرة فلوريس، في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، ثار أمس، نافثاً رماداً بركانياً يصل ارتفاعه إلى 800 متر من فوهته.

وقال مسؤول في مركز مراقبة الجبل، إن «الثوران وقع في الصباح الباكر. وشوهد عمود رماد كثيف يتجه نحو جهة الجنوب الغربي»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنتارا الإندونيسية أمس.

وأضاف المسؤول «سجل الثوران موجة اتساع قصوى بلغت على جهاز قياس الزلازل 4.41 مليمترات، ومدة بلغت 303 ثوان».

يشار إلى أن جبل ليوتوبي (الذي يبلغ ارتفاعه 1584 متراً)، يضم أحد البراكين التوائم، ويقع في الجزء الجنوبي الشرقي من جزيرة فلوريس. ويتكون من قمتين: جبل ليوتوبي لاكي لاكي وجبل ليوتوبي بيريمبوان.