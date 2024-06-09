كويتيون يسافرون إلى الحج على دراجات نارية ( شاهد الفيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت مقطع فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الالكترونية الكويتية لعدد من الرجال يرتدون ملابس الإحرام ويركبون الدراجات النارية، مشيرة أنهم كويتيون متجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وحسب خرائط "غوغل"، يحتاج هؤلاء الحجاج إلى 15 ساعة من القيادة المتواصلة للوصول إلى الحرم المكي.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات السعودية.

وأعلنت السلطات أمس السبت أنه تم إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج من مكة، قبل أسبوع من بدء مناسكه.