يتجول حاملاً جثة زوجته في تركيا.. ثم يلقيها بالقمامة

هزت جريمة بشعة مدينة غازي عنتاب التركية، حيث أقدم رجل سوري على قتل زوجته وإلقاء جثتها في القمامة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، تم العثور على جثة المرأة، داخل كيس بحاوية قمامة في شارع دولوكبابا بمنطقة شيهيت، مصابة بطعنات في حلقها وأجزاء مختلفة من جسدها.

وعثرت الشرطة، التي وصلت إلى مكان الحادث فور إشعارها، على جثة ديبي سيفاد (30 عاما)، وهي مواطنة أجنبية وأم لثلاثة أطفال.

وتبين أن زوجها عبده محمد (35 عاما)، قتلها ثم وضعها في كيس، وألقاها في حاوية قمامة على بعد 30 مترا من البيت، واتجه إلى مكان عمله كأن شيئا لم يحصل.

وأظهرت كاميرات المراقبة القاتل وهو يحمل كيسا على كتفه ويتجول به في الشارع، ثم ينظر حوله ويتجه بسرعة نحو حاوية القمامة.

وأفادت مصادر بأن ديبي سيفاد غادرت منزلها ولجأت إلى أقاربها بسبب تعرضها للعنف منذ فترة، ولكن بعد تدخلهم تصالحت مع زوجها وعادت إلى منزلها.

وقال الجيران إنهم كانوا يسمعون باستمرار أصوات صراخ من المنزل الذي انتقل إليه الزوجان قبل شهر.