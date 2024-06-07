مطعم إسباني ينال لقب «الأفضل في العالم»

نال «ديسفروتار» في برشلونة لقب «أفضل مطعم في العالم»، ضمن قائمة «فيفتي بست» الشهيرة التي هيمنت عليها هذا العام مطاعم من إسبانيا وأميركا اللاتينية. وافتُتح المطعم، ويعني اسمه «استمتع» باللغة الإسبانية، في ديسمبر 2014 قرب سوق نينوت في وسط المدينة الواقعة بإقليم كاتالونيا.

ووصفته قائمة «فيفتي بست»، التي تديرها مجلة «ريستورنت» Restaurant البريطانية، بأنه مطعم ذو «تقنية بعيدة المدى، وتفكير أصلي، ونكهات رائدة».

ويدير «ديسفروتار» ثلاثة طهاة تدربوا في مطعم «إل بولي» الشهير في روساس بإسبانيا، الذي تصدر قائمة «فيفتي بست» خمس مرات. كما حصل مطعم إسباني على المركز الثاني، وهو «أسادور إتشيباري». أما المركز الثالث فكان من نصيب «تابل دو برونو فيرغوس» في باريس، وهو من أغلى مطاعم العاصمة الفرنسية.

وتعتمد القائمة على أكثر من 1000 ناخب في 27 منطقة حول العالم، هم مزيج من طهاة ومدوّني طعام و«ذواقة كثيري السفر».