بالفيديو.. السر وراء تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط
قد لا يعرف المسافرون الغرض من تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط، ولكن، أوضح موقع CNN بالعربية، أنه إجراء احترازي للحفاظ على سلامة وراحة الركاب.
وتشمل الأسباب ما يلي:
تأقلم نظر الركاب مع الضوء الخارجي.
مساعدة الركاب على النوم، وخاصة في الرحلات الليلية.
تنبيه الركاب لقائد الطائرة أو أفراد الطاقم في حال رؤية أي شيء خارج عن المألوف.
تعرف إلى السر وراء تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 4, 2024
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