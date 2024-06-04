بالفيديو.. السر وراء تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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قد لا يعرف المسافرون الغرض من تخفيف الإضاءة على متن الطائرة عند الإقلاع والهبوط، ولكن، أوضح موقع CNN بالعربية، أنه إجراء احترازي للحفاظ على سلامة وراحة الركاب.

وتشمل الأسباب ما يلي:

تأقلم نظر الركاب مع الضوء الخارجي.

مساعدة الركاب على النوم، وخاصة في الرحلات الليلية.

تنبيه الركاب لقائد الطائرة أو أفراد الطاقم في حال رؤية أي شيء خارج عن المألوف.

 

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