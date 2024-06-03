العثور على 10000 من البقايا البشرية في مزرعة قاتل متسلسل

لسنوات عديدة، كانت مزرعة مسالمة تبلغ قيمتها مليون دولار في ولاية إنديانا تخفي سرًا غامضًا: لقد كانت ملعبًا لقاتل متسلسل.

عندما داهم رجال الشرطة الأمريكية مؤخراً عقار هيرب بوميستر الذي تبلغ مساحته 18 فدانًا في ويستفيلد، شمال إنديانابوليس، اكتشفوا حوالي 10000 بقايا من الرفات البشرية - معظمها عظام محطمة ومحترقة للأولاد المراهقين والشباب الذين اختطفهم وقتلهم القاتل المتسلسل هيرب بوميستر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وبعد مرور ما يقرب من 30 عامًا على انتحار بوميستر أثناء فراره من الشرطة، لا تزال السلطات تقوم بفرز الرفات وتحديد هوية الضحايا.

يشتبه في أن هيرب بوميستر قتل ما لا يقل عن 25 شخصًا.

وأعلن الطبيب الشرعي في مقاطعة هاميلتون، جيف جيليسون، الشهر الماضي أن الرفات البشرية التي تم انتشالها من مزرعة فوكس هولو في بوميستر في عام 1996 تم التعرف عليها بشكل إيجابي على أنها تعود لجيفري إيه جونز، الذي اختفى في عام 1993.

وأضاف الطبيب: "نظرًا لأنه تم العثور على العديد من الرفات محروقة ومسحوقة، فإن هذا التحقيق يمثل تحديًا كبيرًا؛ ومع ذلك، فإن فريق إنفاذ القانون والمتخصصين في الطب الشرعي الذين يعملون في القضية ما زالوا ملتزمين. بالتوصل للحقيقة".

وأفادت قناة "فوكس نيوز" أن بوميستر، وكان رجل أعمال ومتزوج وأب لثلاثة أطفال، قام بمطاردة المراهقين والرجال في وسط ولاية إنديانا ابتداءً من عام 1980 على الأقل. ويُعتقد أنه قتل ما لا يقل عن 25 شخصًا.

وبحسب ما ورد، استخدم الاسم المزيف "براين سمارت" للإيقاع بضحاياه الذين التقى بهم في الحانات.

واستخدم بوميستر، الذي انتقل إلى المزرعة مع عائلته في عام 1988، ساحتها المترامية الأطراف والممر المجاور لإخفاء الآلاف من البقايا المتحللة حتى اكتشف ابنه المراهق جمجمة بشرية وأحضرها إلى والدته.

زوجته، التي منعت في البداية سلطات إنفاذ القانون من تفتيش ممتلكاتهم، طلقت زوجها فيما بعد مع بدء تراكم المزيد من الأدلة ضده.

قامت السلطات في النهاية بتفتيش العقار عندما لم يكن بوميستر بالمنزل وعثرت على جثث العديد من الضحايا.

وفر بوميستر، الذي كان يبلغ من العمر 49 عامًا في ذلك الوقت، إلى أونتاريو بكندا في عام 1996 بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، ثم أطلق النار على نفسه بعد ذلك.

لم يتم اتهامه مطلقًا بارتكاب جرائم القتل ولم يعترف بأي من الجرائم في مذكرة انتحاره.

وكانت العظام وكسور العظام المتبقية مجهولة الهوية موجودة في المخزن حتى قرر جيليسون أن الوقت قد حان لإعادة فتح القضية في عام 1996.

ويعمل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة هاميلتون بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومختبر شرطة ولاية إنديانا والدكتورة كريستا لاثام من قسم الأحياء والأنثروبولوجيا بجامعة إنديانابوليس وخبراء الحمض النووي من مختبر أوترام ومقره تكساس، على تحديد رفات بقية الضحايا.