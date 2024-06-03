نهاية مضحكة للص هندي بسبب مكيف

ألقي القبض على رجل في لكناو بولاية أوتار براديش الهندية بعد أن وجد نائماً بسلام على أرضية المنزل الذي دخل إليه للسرقة. وبحسب الشرطة، فإن الرجل الذي دخل البيت بغاية السرقة، قام بتشغيل مكيف الهواء البارد واستمتع بالنوم بوجوده في جو بارد.

وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي عندما دخل الرجل المنزل الواقع في منطقة إنديراناجار في لكناو، وهو منزل مملوك لطبيب يدعى سونيل باندي كان يعمل بعيدًا وقت وقوع الاقتحام، ففتح اللص البوابة الأمامية وتمكن منها من الدخول للمنزل.

وبعد دخوله المكان لاحظ الرجل مكيف الهواء فقام بتشغيله، ويبدو أن اعتدال الحرارة، وهدوء المكان ناسبه، فألقى بنفسه بشكل مريح على الأرض، ووضع رأسه على وسادة وسرعان ما غط في نوم عميق.

ولكن من سوء حظه لاحظ الجيران البوابة المفتوحة وحين تأكدوا أن جارهم يعمل بعيدا اتصلوا بالشرطة. وعندما وصلت الشرطة إلى المكان، وجدت الرجل نائماً بشكل مريح تحت مكيف الهواء، فالتقطت لها صورا تثبت وجوده في المنزل ويظهر في إحداها وهو يحمل هاتفا محمولا في يده اليمنى وينام نوما عميقا.

ورغم تأكيد الشرطة أن الاقتحام جرى بغرض السرقة، إلا أن موجة الحر الشديدة التي تضرب الهند حاليا ربما تجعل من نوم اللص تحت هواء المكيف ذريعة أيضا. بكل الأحوال نقل موقع "انديا توداي" عن الشرطة تأكيدها العمل على التحقيق في الموضوع.