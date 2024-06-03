صدمة قاسية لعريس اندونيسي

أصيب رجل إندونيسي يبلغ من العمر 26 عامًا بصدمة حياته عندما اكتشف أن المرأة التي اختارها لتكون زوجته وشريكة حياته ليست إلا نصابا محترفا تنكر بهيئة امرأة واستطاع خداع الرجل لأكثر من عام للحصول على المال والهدايا.

الزوج، الذي استخدم الاسم المستعار (أ.ك)، هو من نارينجول، وهي منطقة في جزيرة جاوة، التقى بالمرأة أديندا كانزا، 26 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023.

وبعد التواصل عبر الإنترنت، سرعان ما وضع الثنائي خططًا للقاء شخصيًا. وقال (أ.ك) إن كانزا كان يرتدي دائمًا النقاب التقليدي الذي يغطي الوجه بالكامل، مؤكدا أن النقاب لم يزعجه، وبينما كان الاثنان يخططان لحفل زفافهما، ذكرت المرأة المزعومة أنه ليس لديها عائلة لحضور حفل الزفاف، وطوال الفترة الماضية تكبد الرجل الكثير من الخسائر حيث اشترى كميات من الذهب والهدايا المتنوعة بغرض تأسيس البيت.

ومع الوقت بدأ الشكل يتسلل الى قلب الرجل بسبب الكثير من المماطلات الأعذار الغريبة، فطلب الرجل تدخل الشرطة نظرا لان المراة المزعومة رفضت بكل الاشكال السماح له برؤية وجهها، وسرعان ما اثبتت تحريات الشرطة مخاوف الرجل، بأنه متورط مع نصاب محترف كان ينوي سرقة املاكة من بيت وغيرها من الممتلكات وفقا لما ذكرته صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" التي كشفت أن النصاب قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.