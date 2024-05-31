«جائزة المتوصّف» تذهب لشركاء «حفظ تراثنا الوطني»

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أسماء الفائزين في الدورة العاشرة من «جائزة المتوصّف»، التي تقام بالتعاون مع مجمّع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء في دبي، وجاءت تحت عنوان «شاركنا حفظ تراثنا الوطني».

وكرّم الفائزين الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، خلال عرض تراثي تضمن فقرات تمثيلية عدة مستوحاة من أمثال المتوصّف، إضافة إلى اليولة.

وتوجّه بن دلموك بالتهنئة لجميع الفائزين في الجائزة، وكل المشاركين في فئاتها الثلاث، وخصّ بالشكر أولياء أمور الطلاب والطالبات، الذين أسهموا بدور فاعل في دعم أبنائهم، وحثهم على التميز في هذه المسابقة التراثية. وتابع: «كتاب المتوصّف هو مجموعة من الحكم التي تحمل الكثير من القيم التي تُلهمنا وتوجهنا في حياتنا، وندعو عيالنا للتمسك بها، لأنها واحدة من ركائز هويتنا الوطنية وموروثنا الشعبي».

وأضاف بن دلموك: «يقدم كتاب المتوصّف جزءاً صغيراً من تفاصيل أهلنا الأولين، بذلنا الكثير من الجهود في البحث عنها لسنوات عديدة، والتحري عن الروايات والأحداث التي قيلت فيها هذه الأمثال الشعبية القيمة، لذلك يعتبر الكتاب بداية التوثيق الحقيقي للأمثال في موروثنا الشعبي، وهو الأمر الذي يعكس تاريخنا وتجاربنا، ويساعدنا في فهم المسار التاريخي الذي مرّ به أجدادنا، ونسعى لتقديم إضافة مفيدة في كل طبعة جديدة».

وتقدمت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذه الجائزة الوطنية، على الجهد الكبير المبذول من قبلهم، والذي شكل انطلاقة نجاح وانتشار الجائزة.

وجاءت بالمركز الأول في الحلقة الأولى، الطالبة سارة محمد الأحبابي، وحصلت على المركز الثاني بشاير سالم الحمادي، وحلت في المركز الثالث شيخة طالب أحمد.

وفي الحلقة الثانية، حصل على المركز الأول عبدالله سعيد المزروعي، وجاء في المركز الثاني حامد أحمد الحفيتي، أما المركز الثالث فذهب إلى ريم طارق بدر.

أما في الحلقة الثالثة، فحققت الطالبة روضة ناصر الشامسي المركز الأول، وجاء في المركز الثاني أنس علاء المزجاجى، وفي المركز الثالث مريم محمد الأكتع.

وفي فئة الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء الأمور، حققت حمدة راشد النعيمي المركز الأول، تلاها مروان حسين خليفة في المركز الثاني، وجاء حمزة عبدالرحمن المطلق في المركز الثالث.