تنافس شرس بين فيلمين على صدارة شباك التذاكر

تنافس فيلما «ذي غارفيلد موفي» و«فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا» بشراسة على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، إذ حققا إيرادات متقاربة، وفقاً للتقديرات الصادرة أول من أمس.

وأفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة بأن إيرادات «ذي غارفيلد موفي»، المقتبس عن المغامرات الفكاهية للقط الشهير غارفيلد المحب لللازانيا، من بطولة كريس برات، يُفترَض أن تصل إلى 31.9 مليون دولار من الجمعة إلى الاثنين. وأضافت أن «فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا»، وهو الجزء الخامس من السلسلة التي تجري أحداثها في أجواء نهاية العالم، حل في المركز الثاني بإيرادات بلغت 31.5 مليون دولار.

وأشار موقع «إكزبيتر ريليشنز» إلى أن الفيلم الروائي الطويل، للمخرج جورج ميلر، تصدّر ترتيب شباك التذاكر استناداً إلى الإيرادات المحققة من الجمعة إلى الأحد، ولكن من دون احتساب عطلة الاثنين في الولايات المتحدة، وأن الترتيب النهائي مرهون بمداخيل الأيام الأربعة.

ويُفترض أن تصدر الأرقام النهائية اليوم.

وتراجع فيلم «إف» الخيالي إلى المركز الثالث، إذ حصد 21 مليون دولار.

وحلّ رابعاً بإيرادات 17.1 مليون دولار فيلم الخيال العلمي «كينغدم أوف ذي بلانِت اوف ذي ايبس». وجاء في المرتبة الخامسة «ذي فال غاي»، وحقق الفيلم الذي يتولى بطولته راين غوسلينغ 7.8 ملايين دولار.