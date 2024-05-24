هطول مزيد من الأمطار الغزيرة خطر على الحياة في بريطانيا

حذّر مكتب الأرصاد في بريطانيا، من أن هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على البلاد قد يُشكل خطراً على الحياة وعرقلة التنقل، وذلك بعدما لقي شخص حتفه في انهيار طيني، أول من أمس.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن هطول الأمطار بشكل متقطع سوف يستمر فوق أجزاء من المملكة المتحدة، فيما لايزال تحذيران بالأصفر والبرتقالي قائمين في أنحاء البلاد.

وقالت شرطة نورث يوركشير، أمس، إن شخصاً توفي عقب انهيار في كارلتون-إن-كليفلاند.

وقال مكتب الأرصاد إن كمية الأمطار التي هطلت على المنطقة أمس، تعادل تقريباً الكمية التي تهطل خلال شهر، حيث جرى تسجيل 41.6 ملليمتراً من الأمطار على مدار الساعات الـ24 الماضية في بلدة لوفتوس، ويبلغ متوسط هطول الأمطار الشهري على البلاد في مايو، في نورث يوركشير 57.5 ملليمتراً.

وأصدرت وكالة البيئة البريطانية تحذيراً من فيضان نهري رو وأيف، في المسافة بين هايبريدج إلى استوكهادلواث، جنوب كارلايل.