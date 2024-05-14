سممت زميلتها الحامل لمنعها من أخد إجازة أمومة

اتُهمت امرأة صينية بمحاولة إجهاض زميلتها في العمل عن طريق تسميم مياه شربها لمنعها من أخذ إجازة أمومة، وبالتالي تجنب أعباء عمل أكبر.

وفي واحدة من أكثر حالات الحوادث المتعلقة بالعمل إثارة للصدمة والتي تم الإبلاغ عنها في الصين، زُعم أن عاملة في مؤسسة تابعة للحكومة في مقاطعة هوبي حاولت إنهاء حمل زميلتها في العمل عن طريق تسميم مياهها بشكل متكرر لتجنب عبء العمل الأكبر الناجم إجازة الأمومة التي ستحصل عليها.

وبحسب ما ورد ظهرت الخطة الشائنة إلى النور عندما لاحظت الضحية أن مذاق الماء الخاص بها ظل غريبًا، بغض النظر عن مصدره، في البداية، كانت مقتنعة أنها مصدر المياه الخاص بالمكتب، لكن الطعم استمر حتى بعد أن تحولت إلى شرب المياه المعبأة في زجاجات. وذلك عندما قررت إجراء مزيد من التحقيق، قال أحد أصدقاءها لها مازحا إن شخصا ما في المكتب ربما يحاول تسميمها، فقررت المرأة اختبار النظرية باستخدام جهازها اللوحي لمراقبة مكتبها وأي شخص يقترب منه بالكاميرا.

وهكذا تكشف لها السبب، حين شاهدت إحدى زميلاتها متلبسة وهي تسكب مادة تشبه المسحوق في زجاجة المياه الخاصة بها، قبل أن تبتعد بسرعة وتغادر دون أن يلاحظ أحد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "South China Morning Post" فإن الزميلة المشتبه بها، اعترفت عند مواجهتها، أنها عبثت بمياه الضحية لأنها لن تتمكن من تحمل عبء العمل الإضافي وحدها عندما ستذهب المرأة الحامل في إجازة أمومة.

بعدها أبلغت الضحية الشرطة التي فتحت تحقيقا في القضية، وذكرت وسائل الإعلام أنه إذا تبين أن المشتبه بها كانت تتصرف بقصد التسبب في ضرر، فقد يشكل ذلك جريمة، بغض النظر عن طبيعة المادة التي كانت تضعها في مياه زميلتها الحامل.