هنأته على التخرج فأطلق النار عليها

قالت السلطات ولاية نيو مكسيكو إن شابا أطلق النار على زوجة أبيه الأربعاء الماضي عندما كانت تحاول معانقته وتهنئته خلال حفل تخرج من المدرسة الثانوية، دون تقديم إيضاحات إضافية.

وقالت إدارة شرطة البوكيرك إنها تلقت مكالمة حوالي الساعة الخامسة مساءً، بشأن إطلاق نار في مركز مؤتمرات ألبوكيركي، ليتبين أن المرأة التي كانت تحضر حفل تخرج ابنها من مركز التعليم الثانوي الجنوبي الغربي، حاولت عناق ابن زوجها كريستيان بنكومو (21 عاما) عند وصوله إلى المكان، و"عندما بدأت في احتضانه، أخرج مسدسا وأطلق عليها النار في رقبتها". وفقا للشرطة.

وقال جيلبرت جاليجوس، مدير الاتصالات في المركز، لقناة فوكس نيوز من مكان الحادث: "كما يمكنكم أن تتخيلوا، كان هناك الكثير من الفوضى في ذلك الوقت".

وأوضح إنه كان هناك أكثر من 100 شخص في حفل التخرج من المدرسة المستقلة في ذلك الوقت. وتم نقل المرأة إلى المستشفى ومن المتوقع أن تنجو، فيما احتجز المارة حتى وصول الشرطة.

واتهم بنكومو المحتجز الآن بدون كفالة بحمل سلاح بشكل غير قانوني، والاعتداء الجسيم بقصد ارتكاب جناية، والضرب المشدد بقصد التسبب في ضرر جسدي كبير لأحد أفراد الأسرة والاحتجاز الوقائي، وفقًا لسجلات السجن في مركز احتجاز مقاطعة بيرناليلو متروبوليتان.