نسر يتسبب بتحطم طائرة ومقتل قائدها

توفي طيار محترف بالعروض البهلوانية الجوية في إسبانيا بعد أن حطم نسر الزجاج الأمامي لقمرة قيادته، مما أدى لتحطم طائرته.

وقُتل أوليفييه ماسوريل عن عمر يناهز 42 عامًا، الأحد الماضي أثناء عودته إلى مطار في مدريد بعد مشاركته في عرض جوي في سان خافيير في مقاطعة مورسيا جنوب شرق البلاد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن بيان إدارة معرض سان خافيير للطيران، حيث أظهر أوليفييه مهاراته قبل فترة وجيزة من وفاته المفاجئة : "لقد حزننا بسبب أخبار الحادث المميت لأوليفييه ماسوريل" مشيرا أنه "وقع الحادث بعد انتهاء المهرجان بدقائق قليلة قبل عودته إلى وجهته".

وقال متحدث باسم مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للحكومة الإقليمية أن رجال الإطفاء من ألكازار دي سان خوان هرعوا إلى مكان تحطم الطائرة التي اشتعلت النيران فيها بعد اصطدامها بالأرض، مما تسبب في مقتل الطيار الراكب الوحيد للطائرة".

وقال أحدهم: "قدم أوليفييه عرضًا منفردًا مدهشًا على مدار الأيام الثلاثة الماضية من خلال عرضه المجنون للطيران وأبهر 400 ألف شخص (حضروا العرض)".

وشارك في معرض سان خافيير الجوي، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي وانتهى أمس، أكثر من 50 طائرة من عدة أجزاء من إسبانيا وأوروبا، بما في ذلك طائرات نادرة وتاريخية لا تُرى عادةً عن قرب. وقال منظمو المهرجان قبل بدء الحدث إنهم يريدون ترسيخه كحدث أوروبي رئيسي.

وكان المواطن الإسباني الفرنسي توج بطلاً إسبانيًا غير محدود للطيران البهلواني في يوليو الماضي وكان واحدًا من الطيارين الثلاثة الذين مثلوا إسبانيا في بطولة العالم للأكروبات الجوية الحادية والثلاثين في بولندا في أغسطس 2022.