فتاة تشكو من وجود وحوش في جدار المنزل.. لتتكشف المفاجأة

عندما بدأت سايلور كلاس البالغة من العمر ثلاث سنوات تشكو من وجود وحوش في غرفة نومها، اعتقد والداها أن ذلك مجرد نسج من خيال الطفلة المفرطة النشاط، ليتبين أن السبب يتجاوز قدرة الأهل على التصور، إذ اكتشفوا بعد ذلك أن عشرات الآلاف من نحل العسل تعشش في الواقع فوق غرفة نوم الفتاة.

وكانت سايلور قد اشتكت من «وحوش في جدار» غرفتها بمزرعتها في شارلوت بولاية نورث كارولينا، لكن والدتها، أشلي ماسيس كلاس، وزوجها لم يفكرا في الأمر، وللتخفيف عن الابنة قالت الأم - وفق ما نقلت محطة «بي بي سي» - إنها أعطت ابنتها «زجاجة من الماء وقلنا لها إنها رذاذ وحشي حتى تتمكن من رش أي من الوحوش في الليل»، لكن خلال الأشهر التالية، أصبحت سايلور أكثر إصراراً على وجود شيء ما في خزانتها.

كما أصبح الأمر أكثر منطقية عندما لاحظت الأم أن النحل يحتشد في مجموعات بالقرب من العلية والمدخنة خارج منزلهم الذي يبلغ عمره 100 عام، فخمنوا أن صوت الوحوش ليس سوى الطنين القادم بالقرب من سقف غرفة نومها، فاتصلت كلاس بشركة مكافحة الآفات التي وجدت أن الحشرات المجنحة هي نحل العسل، وهو من الأنواع المحمية في الولايات المتحدة.

واتصلت هي وزوجها بمربي النحل الذي لاحظ أن الحشرات كانت تتجه نحو ألواح الأرضية في العلية، مباشرة فوق غرفة نوم ابنتها، فأحضر كاميرا حرارية لمسح جدران غرفة نوم الطفلة والتي «أضاءت مثل عيد الميلاد».

وعلق مربي النحل إنه لم ير خلية النحل تتجه إلى هذا الحد داخل الجدار، والذي استغل وجود ثقب بحجم العملة المعدنية في زاوية فتحة التهوية في العلية، ليبني خليته العملاقة في عملية استمرت ثمانية أشهر، وفق تقدير الخبير.

وفتح مربي النحل - الذي بدأت الفتاة تسميه «صائد الوحوش» - الجدار ليكشف عن قرص عسل كبير، قام بعد إزالته بجمع ما بين 55 و65 ألف نحلة و100 رطل (45 كغم) من قرص العسل.

وقالت كلاس إن النحل وعسله تسببا في إتلاف الأسلاك الكهربائية بالمنزل، مضيفة أن تأمين صاحب منزلها لن يغطي أي شيء متعلق بالآفات لأنهم يرون أنه يمكن الوقاية منه، وقدرت أن النحل تسبب بأضرار تزيد على 20 ألف دولار.