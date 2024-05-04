القرية العالمية تعلن عن مفاجأة جديدة.. أيام إضافية للسعادة

في مفاجأة سارة لجمهورها العريض من العائلات والأفراد، أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تمديد الموسم الـ28 ثلاثة أيام إضافية، ليستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويمكن لزوار القرية العالمية الاستفادة من هذه الخطوة غير المسبوقة للاستمتاع بمدة أطول من أروع التجارب الثقافية والترفيهية والتسوق من حول العالم، حيث تستقبل الوجهة العائلية ضيوفها يومياً من الرابعة عصراً وحتى الثانية بعد منتصف الليل حتى نهاية الموسم.

كما أعلنت القرية العالمية عن تمديد عرض الدخول المجاني للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 سنة حتى آخر يوم من الموسم.