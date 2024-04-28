طائرة ضخمة تصطدم بمدرج لوس أنجلوس عند هبوطها.. وترتد عاليا (شاهد الفيديو)

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة قادمة من ألمانيا إلى لوس أنجلوس الأميركية.

​وأفادت وسائل إعلام أميركية أن طائرة ضخمة تابعة للخطوط الجوية الألمانية، حاولت الهبوط لمرتين على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرةً أن طائرة بوينغ تمكنت من الهبوط بنجاح بعد محاولة أولى محفوفة بالمخاطر.

وذكر الإعلام الأميركي، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت في المرة الأولى، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.