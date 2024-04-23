158 ساعة فريدة في «مزاد كريستيز دبي»

أعلنت دار كريستيز الشرق الأوسط، تنظيم مزاد دبي للساعات عبر الإنترنت، الذي يستمر حتى 30 الجاري، ويستعرض تشكيلة من 158 ساعة تاريخية وعصرية، تتنوّع بين التصاميم الرجالية والنسائية، وبقيمة تراوح بين 3000 و400 ألف دولار، وسط حضور لافت من أرقى شركات تصنيع الساعات.

وقال المدير الأول لقسم الساعات لدى دار كريستيز الشرق الأوسط، ريمي جوليا: «مع بداية موسم 2024، نشعر بفخر عميق لمشاهدة دبي وهي تعزز موقعها مجدداً كأحد الأسواق الرائدة للساعات النادرة والفريدة على مستوى المنطقة».

وأضاف: «يستعرض مزاد دبي عبر الإنترنت إصدارات خاصة من علامات مرموقة مثل رولكس، التي تحظى بإضافة قيّمة ومتميزة، بفضل تراثها الإقليمي الفريد في منطقة الشرق الأوسط. كما يبرز كذلك قطعاً استثنائية».

ومن أبرز المعروضات ساعة وصفتها «كريستيز» بأنها «تحفة زمنية تجسّد تاريخ (باتيك فيليب) العريق، التي صدرت احتفالاً بالذكرى السنوي الـ175 على تأسيس الشركة. وهي ساعة فخمة مصنوعة من البلاتين والمحدودة الإصدار، وتتميز بعقاربها القافزة التي تؤشر إلى الساعات والدقائق والثواني. وصدرت ضمن إصدار محدود (175 قطعة)، احتفاءً بمرور 175 عاماً على تأسيس الشركة. وتراوح القيمة التقديرية للساعة بين 400 و800 ألف دولار».