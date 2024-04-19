«تيك توك لايت»... خدمة جديدة تثير قلق «الإدمان»

يثير تطبيق «تيك توك لايت» الجديد قلق الاتحاد الأوروبي وفرنسا، لخشيتهما من أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه محفزاً للسلوك الإدماني لدى الشباب، إذ يكافئ المستخدمين الذين يمضون عدداً معيناً من الدقائق يومياً في مشاهدة مقاطع الفيديو، بقطع نقدية افتراضية، يمكنهم إبدالها ببطاقة لشراء الهدايا.

وطلبت المفوضية الأوروبية من «تيك توك» توضيحات في غضون 24 ساعة حول المخاطر المرتبطة بنشر تطبيقها الجديد.

يأتي هذا الطلب الرسمي في إطار التشريع الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية (DSA)، ويتعلق بـ«التأثير المحتمل لبرنامج المكافآت الجديد على حماية القاصرين، والصحة العقلية للمستخدمين»، لاسيما «التحفيز المحتمل على السلوك الإدماني»، وفق المفوضية الأوروبية.

وقد أُطلق تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، من دون ضجة إعلامية كبيرة في نهاية مارس الماضي، وهو يكافئ المستخدمين بقطع نقدية افتراضية، إذا سجلوا الدخول يومياً لمدة 10 أيام، وإذا أمضوا وقتاً في مشاهدة مقاطع الفيديو (بحد أقصى 60 إلى 85 دقيقة يومياً)، وأيضاً إذا ما قاموا بأمور معينة، بينها مثلاً الإعجاب بمقاطع الفيديو، ومتابعة صانعي المحتوى.

ويمكن بعد ذلك استبدال هذه القطع النقدية الافتراضية ببطاقات هدايا على المواقع الشريكة، مثل أمازون.

ونجح «تيك توك»، المتمحور خصوصاً حول مقاطع فيديو راقصة أو موسيقية، في استقطاب أكثر من 1.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.