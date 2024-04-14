بعد منع مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".. هدى حسين توكّل محاميها بملاحقة من انتقدها

لا تزال قضية الفنانة الكويتية هدى حسين ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تتصدر حديث المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار حكومي كويتي بمنع أو وقف عرض المسلسل.

وفي أحدث التطورات، أعلن المحامي سعود الشحومي، وكيل الفنانة هدى حسين، عن اتخاذ إجراءات قانونية بملاحقة كل مَن تعرّض لها ولأسرتها بسبب المسلسل.

وأثار القرار ردود فعل متباينة، حيث عبر بعض المحبين عن دعمهم لهدى واعتبروا القرار محاولة لحماية سمعتها وكرامتها، بينما انتقد آخرون القرار واعتبروه تضييقاً على حرية التعبير.

وفي سياق متصل، ربط الجمهور بين قرار وزارة الإعلام الكويتية إلغاء عرض مسرحية "في زين الزمان" لهدى حسين وقرار الوزارة بـ "إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي".

وعلى إثر ذلك، دشن محبو هدى حسين حملة "كلنا هدى حسين" للتضامن معها، حيث عبروا عن فخرهم بإسهاماتها الفنية ودعمها للقيم الإنسانية والفنية، واعتبروا الهجوم عليها غير مبرر ومرفوض.

وتلقت هذه الحملة تفاعلاً واسعًا من قبل المتابعين الذين عبروا عن تقديرهم لدور هدى حسين في الفن الخليجي وتأثير أعمالها على جمهورها، معربين عن رفضهم للمساس بسمعتها وتشويه صورتها الفنية.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أعلنت عن "إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي، عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت".

وجاء القرار على خلفية حملات مكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يتناول قصة تعدد الزوجات، بجانب قضايا مجتمعية أخرى.

وتركزت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن "المسلسل يسيء للمجتمع الكويتي وتقاليده وقيمه المجتمعية"، مطالبين بإيقاف عرضه.

وقال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية، لافي السبيعي، في بيان، إن "دور وزارة الإعلام الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي... والارتقاء بالذوق العام".

وأضاف البيان "لن نسمح لمن يشارك في أعمال فنية خارج دولة الكويت فيها إساءة للمجتمع الكويتي، أن يقوم بتقديم أعمال فنية داخل الكويت".

ودعا البيان "صناع الأعمال الفنية داخل وخارج الكويت، للحرص على عدم المساس بقيم وثوابت المجتمع الكويتي، وأن لا تتضمن أعمالهم أي شكل من أشكال الإساءة للكويت وأهلها".