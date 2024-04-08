القبض على رجل المسامير...نثر 100 كيلو في شوارع المدينة لسبب مجهول

اعتقلت الشرطة رجلاً من سينسيناتي في ولاية أوهايو الامريكية بعد اتهامه بشراء كميات كبيرة من المسامير ونثرها على الطرق، علما أنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.

وقالت إدارة الشرطة إن أنتوني دايسون البالغ من العمر 44 عامًا كان ممسؤولا عن نثر مسامير عثر عليها على الطرق في ثلاث بلدات مختلفة في 24 مارس، حيث يواجه ثلاث تهم بوضع مواد خطرة على الطريق السريع.

ووفقًا لوثائق المحكمة، قدر المحققون أنه بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، اشترى دايسون 350 رطلاً (حوالي 150 كغ) من المسامير من متجر في إيفينديل.

وتم تحديد المسامير التي اشتراها على أنها نفس النوع من المسامير التي تم العثور عليها متناثرة عبر الطرق في سبرينجديل والمجتمعات المجاورة الأخرى، وفقًا لوثائق المحكمة.

ولمعرفة ما إذا كان دايسون هو الشخص المسؤول عن رمي المسامير على الطرق، فقد قامت الشرطة، برش كمية كبيرة من المسامير في المتجر بسائل خاص لا يمكن رؤيته إلا تحت الضوء فوق البنفسجي، وطلبوا من صاحب المتجر بيعها للرجل حين يأتي مرة أخرى.

بعد ذلك، عثر الضباط، يوم الاثنين الماضي، على حوالي 60 مسمارًا متناثرة على طريق كريسنتفيل بالقرب من الطريق الاستراتيجي و70 مسمارًا آخر على طريق كريسنتفيل بالقرب من طريق تشيسترديل، وفقًا لوثائق المحكمة، وكانت جميعها ملونة بالسائل الخاص.

وقال توم بتلر، رئيس شرطة سبرينجديل: "أعلم أننا كقسم شرطة سبرينجديل فقدنا 39 إطارًا في العام الماضي وحده. وهي إطارات بقيمة خمسة أو ستة آلاف دولار، في سياراتنا فقط. " كما عانى السكان من هذا الأمر إذ نشرت Scripps News Cincinnati شكاوي العديد من السكان في ويست تشيستر وسبرينغديل والمناطق المحيطة من الأمر، مما كلفهم ماديا ومعنويا.

وفي النهاية غرمت الشرطة دايسون بسند قيمته 15000 دولار، عليه دفع 10٪ منه، حيث عليه أن يمثل أمام المحكمة هذا الشهر، ليشرح سبب قيامه بهذه الأعمال المؤذية.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على دايسون في عام 2023، بتهمة إلقاء مسامير من سيارة متحركة، حيث لا تزال هذه القضية معلقة في المحاكم البلدية لمقاطعة بتلر.