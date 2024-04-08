أقيلت من عملها وأصبحت تدير مشروع "آيس كريم".. 35 مليون دولار تعويضاً لامرأة أصابها تلف بالدماغ بعد تحطم باب على رأسها

قررت هيئة المحلفين الأميركية فرض غرامة مالية على شركة مالكة لمبنى في منطقة مانهاتن بقيمة 35 مليون دولار كتعويض لتحطم باب سقط على رأس ميغان براون، البالغة من العمر 36 عامًا، والتي كانت تعمل سابقًا كمحللة في مصرف "جي بي مورغان".



هذا الحادث تسبب في تلف دائم في دماغها وأدى إلى انهيار مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.

تمنح هيئة المحلفين الأميركية تعويضًا لميغان براون بعدما سقط الباب، الذي يبلغ ارتفاعه 7.5 قدم، على رأسها أثناء مغادرتها لجلسة علاج طبيعي في مبنى وسط مانهاتن.



وقد وصفت براون الحادث قائلة: "أتذكر أنني رأيت الزجاج يتكسر وبعدها جاء الناس لمساعدتي".

بعد الحادث، اتخذت براون إجازة لمدة عام قبل أن تعود لعملها في "جي بي مورغان"، ومع ذلك، تراجعت مسيرتها المهنية تدريجياً مما دفع البنك إلى إنهاء عقدها.



وأوضح توم مور، محامي براون، لصحيفة ما أنه "في النهاية، تخلت عنها الشركة وانتقلت براون للعمل في شركة للعملات المشفرة، ولكنها أُقيلت منها أيضًا، والآن تدير مشروعًا لبيع الآيس كريم في فلوريدا".