تشاجرت مع زوجها فتسلَّقت عمود الكهرباء وأمسكت "سلك الضغط العالي"

دفع شجار عائلي وقع بين سيدة وزوجها في ولاية أوتار براديش الهندية إلى تصرُّف غريب من نوعه، إذ أقدمت الزوجة الغاضبة على تسلَّق عمود كهربائي.

وذكر موقع «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري أن السيدة، التي تبلغ من العمر 34 عاماً، حاولت، الأربعاء الماضي، الانتحار عن طريق تسلق عمود كهربائي، مشيراً إلى أنها تمسكَّت بسلك التوتر العالي بعد خلاف شديد مع زوجها.

وأوضحت الشرطة الهندية أنه تم إنقاذ حياة سومان ديفي، وهي أم لثلاثة أطفال، إذ أدى التحرك الفوري من قِبل الأشخاص في مكان الحادث إلى تنبيه السلطات.

وأضافت أن سرعة الإبلاغ عن الواقعة دفعت رجال الشرطة إلى الاتصال بسرعة بإدارة الكهرباء المحلية لفصل التيار الكهربائي، ما أسهم بالنهاية في إنهاء المأساة قبل وقوعها.

وانتشر مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سومان وهي تجلس فوق عمود كهربائي بينما يناشدها السكان المحليون النزول.