تركية تصحب كلاباً معاقة في نزهة يوميـــة بـ «قطار»

صنعت امرأة تركية محبة للحيوانات قطاراً من البراميل البلاستيكية، تمنح الكلاب المعاقة رحلات يومية في ملجأ خارج العاصمة التركية أنقرة، مستلهمة الفكرة بعد إصابة والدها بالشلل.

وربطت بوكيت أوزجونلو (رئيسة جمعية للحيوانات) العربات بدائية الصنع بمركبة صالحة لجميع التضاريس لاصطحاب الكلاب كل يوم.

وتعتقد أن الكلاب، مثل البشر، تحتاج إلى رؤية أماكن جديدة، وإذا لم تتمكن الكلاب من المشي، فيتعين أخذها في جولة بالعربة. وقالت أوزجونلو «هكذا خطرت لي فكرة القطار، والدي أيضاً مشلول، ويعاني إعاقة جسدية. شعرنا بالحاجة إلى إخراجه (بالسيارة) وأخذه في جولة».

وأضافت «ثم قلت إن أطفالنا (الكلاب) لا يرون أي شيء، لابد أنهم يريدون ذلك أيضاً، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بصدمة أكبر، وتنتابهم مشاعر مختلفة».

وأشارت إلى أن الملجأ يضم 560 كلباً، أُنقذت من الشوارع، من بينها 300 كلب تعاني جسدياً. وتابعت «أستطيع أن أقول إننا أنقذناها جميعاً من براثن الموت». وطلت أوزجونلو والعمال الآخرون في الملجأ البراميل البلاستيكية بألوان زاهية، ويخططون لإضافة قطعة من القماش، لتوفير الظل للكلاب، لضمان أن تكون الرحلة من الدرجة الأولى.

بوكيت أوزجونلو:

الملجأ يضم 560 كلباً أُنقذت من الشوارع، من بينها 300 كلب تعاني جسدياً.