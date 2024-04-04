200 موسيقي يطالبون بالحماية من «الذكاء الاصطناعي»

دعا أكثر من 200 فنان شهير، بينهم بيلي أيليش ونيكي ميناج وسموكي روبنسون، إلى حماية أفضل للأعمال الفنية وحقوق المؤلفين، في ظل التهديدات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي القادر على «تدمير نظام الموسيقى»، وذلك في رسالة مفتوحة نُشرت أول من أمس. وقالوا في الرسالة «علينا حماية أنفسنا من الاستخدام غير المضبوط للذكاء الاصطناعي لسرقة أصوات الفنانين المحترفين، وانتهاك حقوق المبتكرين، وتدمير نظام الموسيقى».

وتابعت الرسالة «ندعو كل المنصات الموسيقية الرقمية وخدمات الموسيقى إلى الالتزام بعدم تطوير أو نشر أي تكنولوجيا أو محتوى أو أدوات ابتكار موسيقى تستند إلى الذكاء الاصطناعي، والتي تُضعِف أو تحل محل الفنّ البشري الذي يبتكره كتّاب الأغاني والفنانون، أو تحرمنا مكافأة عادلة لأعمالنا». ويثير تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف من تهديدات عدّة تطال المجال الموسيقي، وقدرته خصوصاً على استنساخ أصوات شهيرة.