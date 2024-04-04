دبي عاصمة الذوّاقة.. مهرجان المأكولات يعود بتجارب تستحق الاستكشاف

ضمن مهرجان دبي للمأكولات، ينطلق أسبوع دبي للمطاعم في 26 أبريل الجاري، ليتيح لمحبي الأطباق والنكهات العالمية أشهى الأطعمة والمذاقات المتنوعة في دبي، الوجهة المفضلة لفنون الطهي وعشاق المأكولات من جميع أنحاء العالم.

وسيتضمن أسبوع دبي للمطاعم، الذي يعد بمثابة عرض لفنون الطهي وتنوع المأكولات وأصالتها في دبي، قوائم طعام مختارة بعناية لأكثر من 50 مطعماً من أشهر المطاعم في المدينة والمتاحة بأسعار مميزة.

وستقدم الفعاليات التي تشارك فيها مجموعة مطاعم عالمية ومحلية وأخرى تستحق الاستكشاف، وجبات متنوعة تتيح للجميع الفرصة لتجربة نكهات جديدة وتذوق أطباقهم التقليدية المفضّلة، واستكشاف مذاقات شهية وفنون الطهي المبتكرة التي تشتهر بها دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يعد أسبوع دبي للمطاعم احتفالاً بتنوع وتطور قطاع الطعام والمطاعم في دبي، وكذلك بالطهاة والشخصيات الرائدة والمبتكرة في عالم المأكولات الذين أسهموا في ترسيخ مكانة المدينة العالمية في مجال فنون الطهي».

وأضاف: «في ظل مشاركة المزيد من المطاعم هذا العام، والتنوع في الأطعمة والمأكولات المقدّمة، فإن هذه الفعالية ستكون فرصة رائعة لاستكشاف تلك الأطباق الشهية المتنوعة بأسعار منافسة، ضمن أجواء مميزة تجعل تناول وجبة الطعام تجربة لا تُنسى».

برنامج مميز

ويواصل مهرجان دبي للمأكولات دوره في تعزيز مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات وفنون الطهي. وفي دورته الـ11 التي ستقام من 19 الجاري إلى 12 مايو المقبل سيقدم المهرجان برنامجاً مميزاً على مستوى المدينة من خلال مجموعة من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات والعروض الترويجية، وغيرها الكثير التي تسلط الضوء على أجمل أشكال التميز والإبداع في فنون الطهي، والنكهات، والتجارب الفريدة التي تعكس المشهد الرائع لعالم المأكولات في دبي.

قائمة طويلة

وتتضمن قائمة المطاعم المشاركة في أسبوع دبي للمطاعم: مطعم «كارجو»، و«هيل هاوس براسيري»، و«كوكلي» الفرنسي، و«سموير غاليريا»، و«رودس دبليو ون»، و«تورو تورو»، و«كارنا باي داريو تشيكيني»، بالإضافة إلى مطاعم تقدم مأكولات عربية وإماراتية مثل: الخيمة، والنافورة، وأرابيان تي هاوس، وغيرها.

ويمكن الاستمتاع بتجارب فنون الطهي الاستثنائية في المطاعم المعتمدة من «ميشلان» و«غولت آند ميلو»، بالإضافة إلى المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024. وتشارك مجموعة من هذه المطاعم المدرجة في القائمة وهي: «21 جرامز» و«كارنفال باي تريسيند» و«جونز» و«ريف كوشياكي» و«روكا» و«أوتشي» وغيرها. كما تشارك مطاعم حاصلة على جائزة نجمة ميشلان الخضراء مثل «لوي» و«بوكا» في أسبوع دبي للمطاعم، ما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتناول وجبات صديقة للبيئة.

وسيجد الضيوف كل ما يناسب أذواقهم من الأطباق الهندية المتنوعة، والنكهات اللاتينية، والأطعمة الآسيوية الشهية، والأطباق الأوروبية الفاخرة. أما الذوّاقة الذين يسعون لاستكشاف تجارب جديدة، أو يريدون فقط الاستمتاع بوجبة شهية مع أحبائهم وأصدقائهم، فإن أسبوع دبي للمطاعم يعدهم بتقديم تجارب استثنائية بكل معنى الكلمة.

أحمد الخاجة:

• أسبوع المطاعم احتفال بتنوع الطعام في دبي، وكذلك بالطهاة والشخصيات المبتكرة في عالم المأكولات.

«إبداعات الشيف»

سيقدم مهرجان دبي للمأكولات مجموعة من الفعاليات من دوراته السابقة، مثل: رحلة في عالم المذاقات، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، وطبق بـ10 دراهم، إضافة إلى فعاليات جديدة، وهي «إبداعات الشيف»، والدورة الأولى من «المبتكرون الطهاة» برعاية «غولت آند ميلو».

• 50 مطعماً من أشهر المطاعم في دبي تقدم قوائم حصرية ضمن الدورة الـ 11 لمهرجان دبي للمأكولات.