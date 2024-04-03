مصر.. فيديو يحبس الأنفاس.. شاب يسقط داخل بئر عميقة.. وآخر يلقى مصرعه

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر لقطات تحبس الأنفاس لمزارع شاب مصري يسقط في بئر عميقة على عمق 23 متراً، في غرب مركز المنيا بصعيد مصر.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقه مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط الشاب الذي يبلغ من العمر 30 سنة في بئر مياه جوفية مهجورة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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على الجانب الآخر لقي شاب مصرعه، مساء أمس، إثر سقوطه داخل بئر أثناء عودته من عمله، بعزبة الخمسين التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرق بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه ، وتبين مصرع شاب 25 عاما يعمل نجار، إثر سقوطه داخل بئر أثناءعودته من عمله قبل إذن المغرب، فتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزى.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.