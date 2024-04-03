«الراوي».. رحلة في حفظ التاريخ وسيرة أعلام وشخصيات بارزة

تفاصيل كثيرة يسردها المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب خلال حلقات الموسم الـ14 من برنامج «الراوي»، الذي يُشكل «وجبة ثقافية ومعرفية رصينة» في قالب تلفزيوني مشوق، حيث يمتاز البرنامج الذي يعرضه تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام» بقدرته على حفظ التاريخ والتراث والبحث في سيرة أعلام وشخصيات بارزة كان لها بصمة لامعة في مسيرة تطور الإمارات والمنطقة.

شخصيات بارزة

في موسمه الـ14 يطل «الراوي» وفي جعبته الكثير من الحلقات التي تسلط الضوء على سيرة مجموعة من الشخصيات، ومن بينها: نائب رئيس الشرطة والأمن العام، الفريق ضاحي خلفان تميم، حيث يتناول تاريخ شرطة دبي، ورئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، جمعة الماجد، والشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم (1906 - 1912)، والراحل الشيخ سالم بن حم العامري، رفيق درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك إمام وخطيب الحرم المكي الراحل الشيخ محمد بن سبيل، إضافة إلى الشاعر والأديب الكويتي الراحل عبدالعزيز البابطين، وأمير الجوف وعسير وجازان الراحل تركي بن أحمد السديري، كما يضيء البرنامج على تاريخ مركز دبي التجاري العالمي، ومدينة العين التاريخية، ومنطقة كاظمة في الكويت، وكلية فيكتوريا (مدرسة الملوك)، وغيرها الكثير.

الذاكرة العربية

وفي هذا الإطار، أشار المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب إلى أهمية «الراوي» ودوره في التعريف بثراء الذاكرة العربية. وقال: «تحوّل برنامج الراوي إلى همزة وصل بين الأجيال، بفضل ما يقدمه من سير المفكرين والمثقفين والمؤرخين والشخصيات العامة التي أسهمت في تشجيع العلم والمعرفة وتنمية بلدانها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى استعراض تاريخ المدن والمؤسسات والأحداث المهمة التي تُشكل جزءاً مهماً من ذاكرتنا وتاريخنا المحلي والعربي، ونقدمها معززة بلقاءات وشهادات ووثائق لضمان المصداقية، ولأجل ذلك نضطر في كل موسم للسفر إلى العديد من البلدان بحثاً عن المعلومة الصحيحة»، وأكد بن حويرب أن البرنامج تحوّل إلى موسوعة تاريخية تلفزيونية مهمة، منوهاً بحرصه على تعريف الأجيال القادمة على تاريخهم الحديث، وكيف تأسست دولهم، وكذلك سير الرجال والنساء الذين تركوا أثراً إيجابياً في المجتمعات، ما يجعله موسوعة تاريخية مهمة.

الموسم الـ 14

حلقات الموسم الـ14 من برنامج «الراوي» صورت بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وجمهورية مصر العربية، وهو من إعداد المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب، ومن إخراج نشأت دعجة ويعرض يومياً على شاشة تلفزيون دبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

. في موسمه الـ 14 يطل «الراوي» وفي جعبته الكثير من الحلقات التي تسلط الضوء على سيرة مجموعة من الشخصيات البارزة.