«الشارقة القرائي للطفل» يفتح باب التطوّع في الدورة الـ 15

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، فتح باب التسجيل للراغبين في التطوّع من كل الجنسيات للإسهام في أعمال الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه الهيئة، وينطلق من 1 حتى 12 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، حيث يشهد المهرجان سلسلة من ورش العمل والجلسات الخاصة بصناعة أدب الأطفال، ويعرض أحدث الإصدارات المحلية والعالمية التي تعزز علاقة الأطفال بمصادر المعرفة والتعلم.

وأكدت «هيئة الشارقة للكتاب» حرصها في كل عام على إشراك المتطوعين، مشيرةً إلى أن التطوع ظل عاملاً جوهرياً في نجاح المهرجان منذ انطلاقته، ويجسد قيم التعاون والشراكة بين المجتمع والمؤسسات، لدعم مسيرة مشروع الشارقة الثقافي، وبينت «الهيئة» أن التطوّع قيمة اجتماعية أصيلة في الثقافة الإماراتية، ويسهم في تنميّة مهارات المتطوعين في إدارة وتشغيل الفعاليات الكبرى، والإشراف على احتياجات الجمهور، كما يتيح الفرصة للشباب والفتيات لاكتساب خبرات ومعارف جديدة، من خلال العلاقة المباشرة مع الجمهور والعارضين والمشاركين. وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في عام 2023 نحو 150 متطوعاً، ويشهد المهرجان، في كل عام، مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات.