طفلان أمريكيان بعمر 10 سنوات يتاجران في السلاح والمخدرات

ضجت وسائل الإعلام الأمريكية بقصة توقيف صبيين لم يتجاوز عمرهما العشر سنوات قاما بعملية تبادل مخدرات ومسدس وذخيرة مقابل المال، خصوصا بعدما تبين أن أحدهما ابن عنصر من الشرطة.

وأكد مسؤولو مقاطعة هندري أن طالبين يبلغان من العمر 10 سنوات ألقي القبض عليهما فيما يتعلق ببيع مسدس في مدرستهما الابتدائية في فلوريدا.

ونقلت محطة "إن بي سي" عن مكتب عمدة المقاطعة إن نجل أحد عناصر الشرطة "وافق على تبادل مسدس (تبين لاحقا أنه يخص والده المتوفى) مقابل مبلغ 300 دولار" في فبراير الماضي.

وتم إغلاق مدرسة كانتري أوكس الابتدائية صباح الأربعاء، بعد أن تلقى مكتب الشريف مكالمة هاتفية بشأن “حادث مشبوه” في الحرم الجامعي، حيث عثرت السلطات على ذخيرة في حقيبة ظهر الصبي الذي اشترى السلاح.

وتم العثور على المسدس في وقت لاحق في الفناء الخلفي لمنزله تحت سقيفة، مخبأ مع كيس من الماريجوانا وزنه 74 جرامًا، وفقًا للمحققين. وتم اتهام الصبي بشراء سلاح ناري من قبل قاصر، وحيازة قاصر لسلاح ناري بشكل غير قانوني، وحيازة سلاح ناري في ممتلكات المدرسة وحيازة أكثر من 20 جرامًا من الماريجوانا.

كما اتُهم نجل الشرطي ببيع سلاح ناري لقاصر، وحيازة قاصر لسلاح ناري بشكل غير قانوني، وحيازة سلاح ناري في ممتلكات المدرسة، والسرقة الكبرى لسلاح ناري. وقال مكتب الشريف إن والدة الصبي الذي باع السلاح هي أيضًا نائبة في مقاطعة هندري، حيث تم منحها إجازة إدارية في انتظار التحقيق الإداري.

وكان كلا الطالبين محتجزين لدى إدارة قضاء الأحداث منذ إلقاء القبض عليهما.