"الشيطان مخلوق من نار فكيف سيعذبه الله في النار" .. ماذا كان جواب مفتي مصر السابق ؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال طفلة حول "كيفية تعذيب الشيطان في النار بينما هو مخلوق من نار".

وقال علي جمعة في برنامجه التلفزيوني الرمضاني "نور الدين": "الشيطان ليس نارًا، كما أن الإنسان ليس طينًا خالصًا، بل نحن مخلوقون من تراب، وهو كذلك مخلوق من نار".

وأضاف: "الإنسان عندما يموت يتحول إلى تراب، لكن الشيطان عندما يموت يتحول إلى لهيب"، مشيرا إلى أن "الملائكة من نور، لكنها ليست نورًا، إذًا هذه هي المواد التي خٌلقت منها المخلوقات".

وفي الحلقة ذاتها، أجاب علي جمعة عن سؤال طفلة تقول: "هل الشيطان له عبادة يعبدها قبل طرده من رحمة الله؟"، قائلًا: "الشيطان كان يسجد ويركع ويذكر الله، وكان يؤدي كل العبادات مثل الملائكة".

وأضاف: "الشيطان طُرد من رحمة الله، واكتشف أنه لم يعد قادرًا على أداء العبادات ووجد نفسه خارج النطاق، فانشغل بنشر الضلالة بين الناس، وهو حالياً منشغل بابن آدم لإخراجه من الجنة وإدخاله النار".