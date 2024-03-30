رانيا يوسف تهاجم محمد سلام ساخرة: بترقص ؟ مفكرتش في أهلنا بفلسطين ؟!

هاجمت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواطنها الفنان محمد سلام بسبب دوره في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن الذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني.

وشاركت رانيا يوسف، متابعيها منشوراً كتبته على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" قالت فيه: "بتفرج على الكبير أوي، لقيت الزميل محمد سلام بيرقص، ويهزر، عايزة أسأله يعني عملت مشكلة وجدل علشان منروحش مسرحية ترقص وتهزر فيها روحت تعمل كده في مسلسل؟". وذلك في إشارة للقصة الكبيرة التي أثارت جدلاً واسعاً حين رفض محمد سلام مرافقة فريق مسرحية "زواج اصطناعي" التي كان أحد أبطالها للعرض في السعودية في اكتوبر الماضي، لأن الظرف لا يسمح بالضحك والهزار، وأعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة، في منشور على فيسبوك قال فيه : "إزاى هروح أعرض والناس بيحصل فيها كدة في فلسطين؟.. ولو عملت كدة هكون خذلتهم".

وأوضح سلام في حينها أنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مضيفًا أنه يعلم جيدًا أن الفن رسالة، ولكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية. وهو الموقف الذي وضع فريق العمل وتحديداً الفنان بيومي فؤاد بطل العمل في موقف محرج، ودفعهم لاستبدال محمد سلام بممثل آخر في الساعات الأخيرة.

وتابعت رانيا يوسف ساخرة في منشورها: "طيب وأنت بتعمل كده مفكرتش في أهلنا في فلسطين؟ وحتقول إيه لما تقف قدام ربنا حتقوله إيه؟".