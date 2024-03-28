تعرَّف على أغرب عادات رونالدو .. لماذا يطلي أظافره بالمانيكير الأسود كل يوم ؟!

يتبع اللاعب البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، عادات يومية غريبة تشمل نظامه الغذائي وأسلوب نومه المتقطع، إلا أن أكثر ما يلفت الانتباه هو عادته بطلاء أظافر قدميه باللون الأسود باستخدام نوع الطلاء المخصص للنساء.

وأظهرت صور تم تداولها، بعضها نشره رونالدو البالغ من العمر 39 عامًا بنفسه، أظافر قدميه مغطاة بطلاء أسود اللون، مما أثار تساؤلات حول الدافع وراء هذه العادة الفريدة.

صحيفة "بيلد" الألمانية ألقت الضوء على سبب هذا السلوك، موضحة أن طلاء الأظافر بهذه الطريقة يهدف إلى الوقاية من الإصابة بالعدوى الفطرية التي قد تنتج عن ارتداء الأحذية المبللة بالعرق لساعات طويلة خلال جلسات التدريب.

ويُعتقد أن الطلاء يخلق حاجزًا يحول دون وصول البكتيريا إلى الجلد، كما يساعد في الحفاظ على سلامة الأظافر، منعًا لتشققها أو انقسامها نتيجة النشاط البدني الشديد أو الاحتكاكات القوية.

وهذه الممارسة ليست حكرًا على رونالدو فقط، بل يتبعها أيضًا مقاتلون في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وذلك بطلاء أظافرهم باللون الأسود لنفس الأسباب.

المثير للاهتمام أيضًا هو أن بعض أساطير الملاكمة مثل البطل العالمي السابق مايك تايسون، بالإضافة إلى الملاكم الحالي فرانسيس نغانو، قد اعتمدوا هذه الطريقة كذلك.