طلب رسمي لحجب "تيك توك" في العراق..

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، الاثنين، تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك.

وكشف الوزيرة في مؤتمر صحفي عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك، مشددة على "ضرورة تعاون ممثلي الشعب بمجلس النواب بحجب مثل هذه التطبيقات".

وفي 14 مارس الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط

وأثار هذا القرار تساؤلات عما إذا كان سيتبعه حظر لتطبيقات محددة لمواقع التواصل الاجتماعي أم حسابات.

وبحسب ما نقل موقع "السومرية" عن مركز الإعلام الرقمي في العراق، في فبراير الماضي، فإن عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في العراق ارتفع إلى 31.95 مليون مستخدم هذا العام بعد أن كان يبلغ 23.88 مليون مستخدم العام الماضي، متفوقا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، في بلد يبلغ تعداد سكانه 43.5 مليون نسمة.