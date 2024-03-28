مصرية تتحرش بطفل جارتها وتصوره على "تيك توك" لتحقق "أعلى نسبة مشاهدات"

عاشت أم مصرية لحظات صعبة للغاية بعد أن علمت أن جارتها قامت بهتك عرض صغيرها البالغ من العمر 10 سنوات فقط، وتصوير فعلتها من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة عبر تطبيق "تيك توك".

وفي التفاصيل قامت الجارة "نجلاء"، بتصوير الفيديو داخل منزلها في منطقة الهرم بالجيزة، وما إن نشرته عبر تطبيق "تيك توك" حتى لاقى رواجا هائلا ووصل لأم المجني عليه التي حررت محضرا.

إثر ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام احتياطيا، خصوصا أن المقطع أظهر المتهمة وهي تتحرش بالصغير ثم تقوم بضربه بكل عنف.

وتدخلت السلطات المصرية بعد أن حقق الفيديو أعلى نسبة مشاهدة على تطبيق "تيك توك"، وسط مطالبات من المصريين بضرورة القبض على الفاعلة وإنزال أشد العقوبات عليها لتكون عبرة لغيرها.

واقتادت النيابة العامة المدعوة "نجلاء" التي نسبت لها ارتكاب جريمة هتك عرض طفل دون الـ10 سنوات، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

بدورها، أكدت أم الطفل في أقوالها أمام النيابة وبمحضر الشرطة، أنها فوجئت بالفيديو المتداول حين أرسله لها أقاربها متهمةً الجارة بالتعدي على ابنها.

وأكدت الأم أن ابنها يعاني منذ وقوع الحادث من متاعب نفسية حادة جراء ما تعرض له.

أما الأصعب، فكان كلام الأم مع جارتها المتهمة حين واجهتها بالفيديو المتداول، حيث لم تنكر الأخيرة ما حصل بل أكدت لها قائلة: "مفيش حاجة أنا عملت كده عشان أجيب مشاهدات".

إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارا بعرض الطفل المجني عليه على لجنة متخصصة من "الأمومة والطفولة" للوقوف على حالته النفسية.