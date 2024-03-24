تصاميم بلمسات إماراتية تمزج الأصالة بالمعاصرة

انطلاقاً من رسالته الرامية إلى تمكين المرأة في مجتمع الأعمال، شارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض «أزيان» للأزياء، الذي انطلق 17 الجاري، وجمع عدداً من عضواته الرائدات في مجال الأزياء، لعرض أحدث التصاميم والابتكارات التي تجسّد رؤية المجلس في دعم وتعزيز دور المرأة عنصراً فاعلاً ومؤثراً في الاقتصاد المحلي والعالمي.

ومثّل مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض «أزيان»، الذي اختتم فعالياته، أمس، في ردهة ألماس بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، فاطمة الحمودي بعلامتها «الخامة عباية»، التي تقدم تصاميم تجمع بين الأصالة والمعاصرة. وفيما قدمت موزة الكتبي مع «ليبل 09» مجموعة أزياء تناسب المرأة العصرية، شاركت خولة الشامسي، بعلامة «سكلبجر»، التي توفر مجموعة أزياء تتسم بالتفرد والأناقة، وأعادت إيمان المدفع، مع علامتها «الغرزة» تعريف الأناقة بتصاميم تحتفي بالتفاصيل الدقيقة. وأشار مجلس سيدات أعمال الشارقة، في بيان، إلى أنه منذ انطلاق نسخة معرض «أزيان» الأولى في عام 2019، يواصل تأكيد حضوره في الحدث، معززاً دوره داعماً رئيساً للمرأة في قطاع الأزياء والمجوهرات، بما يعكس التزامه بإبراز إمكانات المرأة الإماراتية، وتمكينها من تحقيق النجاح في مختلف المجالات التنموية، وتأكيد دورها ركيزةً أساسيةً في النسيج الاقتصادي والثقافي للإمارة. كما يسعى المجلس من خلال مشاركته الفاعلة في «أزيان»، إلى دعم جهود مؤسسات الشارقة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إسهامات عضواته في المشهد الاقتصادي والتنموي في الشارقة ودولة الإمارات.