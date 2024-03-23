دريد لحام نادم على زواجه من صباح الجزائري: نزوة استمرت 60 يوماً فقط !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من لقاء للفنان السوري دريد لحام بعد إطلالة الفنانة السورية صباح الجزائري ضمن برنامج راحت علينا.

لحام في المقطع الذي كشف عن ندمه من زواج الفنانة صباح الجزائري في عام 1977، والذي إستمـر لمدة 60 يوماً فقط، قال إنه كان في عمر المراهقة لكنه كان نجما بارزاً حينها، واصفاً زواجه منها بـ"نزوة”، على الرغم من أنه كان متزوج ولديه أطفال.

وأضاف بأن زوجته هالة تفهمت الموضوع حينها ولم تقم يتأجيج أبنائه ضده، بل على العكس تماماً كانت دائما توهمهم بأنها إشاعة. مضيفاً بأنه "لولا الوعي الموجود لدى زوجتي هالة لكان البيت إنهدم وتشـتتت أسرتي بسبب الغلطة التي إرتكبتها".

المقطع تم تداوله بشكل كبير على الصفحات الفنية، بعد أن تحدثت الفنانة صباح الجزائري عن علاقتها بزوجها رباح التقي، والذي وصفته بالحب والعين والروح وأنه أغلى ما تملك في حياتها هو وأبناءها.