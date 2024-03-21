الفنان محمد عبده يبكي: لم أرَ صورة والدي إلا بعد 70 سنة

كشف الفنان السعودي محمد عبده أنه كان يتمنى لمدة 70 عاماً، رؤية صورة لوالده لكي يعرف ملامحه، وهو ما تحقق قبل بضعة أشهر.

وذكر محمد عبده قصة وفاة والده الغامضة بعد ذهابه إلى اليمن عندما كان عمره عامين وعدم رؤية صورته إلا قبل 6 أشهر، وقال: "والدي خرج ولم يعد، حيث أصيب بمرض جلدي وذهب إلى العيون الكبريتية على حدود اليمن للعلاج ولكنه توفى، ولم نعلم بوفاته إلا بعد 6 أو 8 أشهر".



وأوضح محمد عبده في مقابلة تليفزيونية أن والده توفي حين كان في الثانية من عمره، ووقتها كان من غير المسموح ترك صور المتوفين، فأزالت والدته صورة كانت معلقة على الحائط لأبيه.

وأضاف عبده أنه نسي ملامح والده كونه لم يره كثيراً، وكان يتمنى رؤيته، وفجأة زاره شخص حاملاً صورة لوالده كانت موجودة في وثيقة سفره.

وكشف أن شخصاً كان يبحث عن صورة تخص والده، وذهب إلى شركة ملاحة كان يعمل بها، وهناك عثر عليها وبجوارها أخرى مكتوب عليها عبارة تشير إلى والد محمد عبده.

وتابع محمد عبده أن صاحب الشركة أخبر الرجل أن الصورة تخص والد المطرب وطلب منه زيارته وإعطاءها له، وهو ما تحقق.