بسبب أزمة السكّر .. السيسي يمازح السيدات: "متحطوش سكّر كتير عالكنافة"

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وقال: "متحطوش سكر كتير على الكنافة والحاجات دي.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم".

وأضاف السيسي، وفق وسائل إعلام مصرية "معندناش تمييز بجد كمسؤولين، النماذج اللي بيحتاجها العمل وكل الناس في مصر كويسين أوي سواء رجل أو إمرأة".

ووجه الرئيس المصري نصيحة للرجال المتزوجين "التعامل بهدوء وعقلانية مع السيدات"، مضيفا: "الرجولة مش بالصوت العالي".

وقال السيسي في كلمة بحضور قرينته، اليوم الخميس: "اوعوا تضيعوا اسركم ولا تقسوا عليهم.. ايه يعني لما تزعقلك في ايه مالك يعني اية يعني في اية، متزعقلك في اية ياعم خد في جنابك وانت ساكت".

وأضاف: "أنا أقصد أقول لازم يكون في سعة صدر لبعضنا وشوف اليوم بيبقى عامل ازاي من أوله لأخره، وأثناء ما إحنا بنحتفل بيهم أنا بوصي عليهم عشان محدش يزعل".

وقال الرئيس السيسي: "اسمحولي أقولكم إننا في الشهر الكريم ومناسبة كبيرة جدا بأننا نقول لكل مرأة وكل سيدة أعطت، نقولها شكرا وربنا يجازيكي خير ويديكي الصحة ويوفقك".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للرجال قائلا: "بيقولولي أنت بتزودها قوي مع الناس، والله العظيم أنا مش بزودها، بس انتوا مش عارفين إن ربنا طلب مننا أن نحترم ونقدر ونخلي بالنا جدا من المرأة، سواء البنت الصغيرة أو الكبار".

وتابع: "بكلم الرجالة، مبكلمش السيدات، بلاقي على مواقع التواصل ناس بتقول حرام عليك مبيدخلوناش البيت"، مستكملًا: "إحنا بنحاول نوزن الحكاية.. كل التقدير والاحترام لكل السيدات".

وأضاف: "من كام يوم كنت عامل لقاء بعد الفطار وسيدة سألتني أنت ليه كده مع السيدات؟.. قولتلهم الواحد لما يبقى ليه بطن مبيكونش عارف يمشي وتعبان.. هي بتقعد 9 شهور شايلة مبتنامش وبتعاني .. ربنا اللي قال (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ).. والنبي وصى على حسن معاملة المرأة، بنأكد على كل هذه المعاني".