الأردن: العثور على طفلة عمرها 4 أيام في الشارع مع رسالة صادمة من الأم

ألقت سيدة أردنية بطفلتها التي تبلغ من العمر 4 أيام في الشارع لأنها لا تملك ثمن الحليب لإطعامها.

وفي التفاصيل عثرت الشرطة صباح اليوم الخميس، على طفلة حديثة الولادة ملفوفة بشماغ أحمر في منطقة بيادر وادي السير في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب مواقع إخبارية فإن الطفلة تبلغ من العمر نحو 4 أيام وكانت ملقاه خلف أحد المخابز الشهيرة في منطقة بيادر وادي السير، ولا ترتدي أي ملابس.

وكشف مصدر أمني انه عثر بجانب الطفلة على ورقة تحمل رسالة من والدتها، كتب عليها: "والله إنها بنت حلال بس ما معي حق حليب".