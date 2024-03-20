توقيف «يوتيوبر» هندي شهير قدم لضيوف سهراته سم الثعابين

ألقت الشرطة الهندية القبض على اليوتيوبر الهندي الشهير إلفيش ياداف بتهمة تقديم سم الثعابين كمخدر ترفيهي في حفلاته الغنائية.

وتم اعتقال المؤثر، الذي لديه 15 مليون مشترك على «يوتيوب»، بموجب قانون الحياة البرية، وفقًا لإذاعة NDTV الهندية، وذلك بعدما تمت مداهمة حفل كان يحضره في نوفمبر للاشتباه في استخدامه سم الثعبان كمخدر من قبل رواد الحفلة.

وبدأت الشرطة بعدها تحقيقًا واستجوبت خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بتهريب الثعابين، والذين ذكروا أن ياداف هو المنظم المزعوم للحفلات وتوريد سم الثعابين.

وأكدت قناة NDTV أن ياداف، الذي فاز بالنسخة الهندية من Big Brother, Bigg Boss OTT، نفى جميع الاتهامات، وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع الشرطة.

وقالت المحطة إنه تم الاستحواذ علي تسعة ثعابين من الحفلة، بما في ذلك ثعبان كوبرا، إضافة إلى 20 مل من سم الثعابين.

بدورها ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن ياداف تم حبسه احتياطيًا لمدة 14 يومًا، بعد أربعة أشهر من استجوابه لأول مرة. وكانت ظهرت القضية إلى النور بعد شكوى قدمتها منظمة رعاية الحيوان People For Animals تزعم فيها أن ياداف وآخرين كانوا يصورون مقاطع فيديو مع الثعابين وسمها، وفقًا لصحيفة India Today.

وفي هذا السياق أكدت ورقة بحثية نُشرت عام 2022 في مجلة الطب الشرعي والطب القانوني، وجود مخاوف بشأن استخدام سم الثعبان كمخدر، مشيرة إلى «استخدامه في كثير من الأحيان في الحفلات الصاخبة»، حيث تم تسجيل 13 حالة استخدام للسموم كمادة ترفيهية في الهند ذلك العام.