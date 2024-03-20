أسد يتجول في شوارع التجمع بمصر.. "فيديو"

عثرت الأجهزة الأمنية بمساعدة الأهالي على أسد صغير يتجول في شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه بعد تسببه في ذعر شديد للسكان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكشف مصدر أمني كما ذكرت صحيفة "صدى البلد"، أن الأسد هو شبل صغير، وكان متواجداً داخل قطعة أرض فضاء وحارس الأرض عثر عليه وتمكن من ضبطه ثم أبلغ مباحث التجمع الأول.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من رئيس مباحث التجمع الأول، ببلاغ من حارس أرض فضاء يفيد بالعثور على شبل صغير وتم ضبطه عقب الظن بأنه قطة كبيرة، لكن تبين أنه أسد صغير.

وأضافت الصحيفة أن غرفة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لـ أسد صغير مجهول يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم السيطرة عليه، والأمساك به بواسطة شبكة، وتسليمه لوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.