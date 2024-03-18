مي عمر.. قفزة واسعة في الدراما المصرية لم تشهدها منذ سنوات طويلة

حققت الفنانة المصرية مي عمر قفزة واسعة وكبيرة في الدراما المصرية لم تشهدها منذ سنوات طويلة، كما أكد نقاد ومتابعون، وذلك من خلال مسلسلها الرمضاني الذي يعرض حالياً "نعمة الأفوكاتو".

وانهالت الإشادات عبر مواقع التواصل على الفنانة مي عمر بعد الأداء المذهل الذي أظهرته في حلقات المسلسل والذي استطاع أن يحجز له مكاناً بين الكبار في السباق الرمضاني لهذا العام .

وانبهر المشاهدون بما تقدمه مي عمر زوجة المخرج محمد سامي، حيث تثبت حلقة بعد الأخرى أنها حضرت لهذا العمل جيداً وأمست قادرة على تولي دور البطولة بكل اقتدار وموهبة لا ينافسها عليها حالياً في الجيل النسائي أحد، حسب شهادات كثيرة.

وبسبب هذه الإشادات والمشاهدات العالية التي حصل عليها المسلسل في الأيام الأولى من العرض، استطاع المسلسل أن يحتل المركز الأول على مستوى العالم في منصة شاهد، وهو إنجاز غير مسبوق لأعمال الفنانة مي عمر ، حيث وجهت الفنانة شكراً خاصاً من القلب لكل الجمهور المصري و العربي في كل أنحاء العالم، راجية ومتمنية "أن تكون دايما عند حسن ظنهم".