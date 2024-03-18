فنانة مصرية شهيرة تطلَّقت من عمرو دياب: "ما كنتش بطيق ريحة عطره مش ريحته هو"

انفعلت الفنانة المصرية شيرين رضا على الإعلامية بسمة وهبة، أثناء حوار معها في برنامج "العرافة" بسبب سؤال أثار غضب شيرين.

ومن فقرات البرنامج أن بسمة وهبة تقدم سؤالاً للضيف له حرية الإجابة عليه أو لا، وحينما قرأت شيرين السؤال انفعلت قائلة: "أنا شايفة إن ده كتير أوي، أكيد مش هقرأ السؤال، خلاص كده"، لتنسحب من البرنامج وسط دهشة بسمة.

ومنذ بداية فقرة "شيخ العرافين" بدأت الفنانة شيرين رضا تظهر عليها ملامح الضيق من الأسئلة التي يطرحها عليها وتدخله في تفاصيل وأمور شخصية.

و"شيخ العرافين" هو شخصية مجهولة توجه أسئلة للضيوف عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" خلال الحلقة، وتم وصف شيخ العرافين بـ"الخايب" بسبب أسئلته الفاشلة كما وصفتها الفنانة شيرين رضا.

وخلال الفقرة، حاول "شيخ العرافين" مغازلة الفنانة شيرين رضا، قائلاً لها "بحبها أوي" ليطلب من الإعلامية بسمة وهبة أن يتزوجها، قائلا "بقول لك إيه ما تجوزيهاني".

ولم يدع "شيخ العرافين" مجالًا أو أمرا من أمور حياة شيرين رضا دون أن يسألها عنه، بداية من زواجها من عمرو دياب ونهايته، والسبب الأساسي في رفض الزواج مرة أخرى، والحادثة التي تسببت فيها بأميركا، وأخيرًا عرض "شيخ العرافين" الزواج على الفنانة شيرين رضا.

وفي البداية كان اللقاء يسير على وتيرة جيدة إلى أن جاء السؤال الأخير الذي طرحته مقدمة البرنامج بسمة وهبة، والتي نوهت للفنانة أن لها مطلق الحرية في الإجابة على السؤال أو لا: "ليكي حرية الاختيار تجاوبي أو متجاوبيش، سؤال بيبقى حساس شوية لأنها بتبقى معلومة عنك محدش يعرفها".

أجابت شيرين رضا بالموافقة على رؤية السؤال ولكن بمجرد أن رأت الورقة "أنا شايفة إن ده كتير أوي، ده مينفعش، لا أكيد مش هقرأ السؤال، خلاص كده".

وواصلت: "بالنسبة لانفصالي عن عمرو دياب، أنا كنت عاوزة أتطلق"، وقاطعها "شيخ العرافين" قائلاً: "عارف أنتِ اتطلقتِ ليه، ماكنتيش طايقة عمرو لما كنتِ حامل ولا طايقة ريحته"، لتجيب عليه قائلة: "كل الستات كده، الست وهي حامل مش بتحب ريحة أي حاجة، وكنت بقول له ما تحطش بيرفيوم في الغرفة، لأن كل حاجة كانت بتخليني أرجّع، وبالتالي ماكنتش بطيق ريحة البيرفيوم بتاعته مش ريحته هو".