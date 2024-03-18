حملة «رمضان في دبي».. الاحتفاء بالشهر الفضيل يتواصل على أكمل وجه

تشهد حركة التسوّق خلال شهر رمضان المبارك نشاطاً كبيراً، إذ يمكن لسكان دبي وزوّارها مشاركة أسعد اللحظات والاستمتاع بتجارب لا تُنسى للتسوّق وشراء الهدايا، في إطار حملة «رمضان في دبي»، إذ سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات الحصرية والتجارب المتنوّعة، التي ستقدمها مراكز التسوّق والمتاجر و«المولات» الكبرى في دبي، احتفالاً بالشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، في مختلف المناسبات.

ويأتي إطلاق «رمضان في دبي» استجابة لتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجّه بإطلاق الحملة الرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزيّن بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حملة «رمضان في دبي»، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من تجارب التسوّق الاستثنائية لسكان دبي وزوّارها على مدى أيام الشهر المبارك. وتشتهر دبي بكونها إحدى أبرز وجهات التسوّق على مستوى العالم، إذ تقدم المدينة تجربة تسوّق راقية للسكان والزوّار تتيح لهم الاحتفال بالشهر الكريم في وجهات التسوّق والأسواق الرمضانية الفريدة من نوعها.

زينة الشهر

ويمكن لسكان دبي وزوّارها التسوّق للحصول على منتجات تطلقها العلامات المحلية والعالمية حصرياً خلال الشهر الكريم، والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوّق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم دبي مجموعة مميزة من تجارب التسوّق لسكانها وزوّارها خلال رمضان، إذ تنعكس أجواء الشهر الكريم على مراكز التسوّق والمتاجر التي تكتسي بزينة رمضان في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للمتسوّقين من جميع الأعمار الاستمتاع بعروض الترفيه المنتشرة في مختلف المواقع الحيوية في دبي بعد الإفطار.

كما يمكن لزوّار وجهات التسوّق الشهيرة في دبي، مثل «مول الإمارات» ومراكز تسوّق «سيتي سنتر» في مختلف أنحاء المدينة، الاستفادة من العروض الترويجية والفنية والفعاليات الخاصة والتجارب الأصيلة والمنتجات الحصرية.

وتضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي في كل من «بلوواترز» و«ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس»، في تمام الـ10 مساءً من الجمعة إلى الأحد طوال الشهر الكريم.

وتستضيف «جميرا بيتش ريزيدنس» و«سيتي ووك» أسواقاً رمضانية فريدة من نوعها، إذ يمكن لسكان دبي وزوّارها شراء الهدايا المميزة لشهر رمضان، مع الاستمتاع بالأجواء المميزة والطقس الرائع والموسيقى الحية وزينة رمضان.

ويتحوّل «دبي فستيفال سيتي مول» طوال شهر رمضان، إلى مركز للثقافة والتراث الذي يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل وأجوائه المختلفة عن بقية الشهور، إذ يمكن للزوّار تجربة المأكولات التقليدية والمنتجات الحِرفية في الخيمة الرمضانية الخاصة في «فستيفال باي». كما يمكن للزوّار اختيار الهدايا للأصدقاء والعائلة من السوق الليلي النابض بالحياة في «فستيفال باي»، الذي يستضيف أيضاً شاحنات الطعام المفضلة في المدينة، إضافة إلى فعاليات ترفيهية مناسبة للعائلات.

كما يمكن لزوّار «دبي فستيفال سيتي مول» أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عرض «تخيل» كل مساء.

ويمكن للباحثين عن شراء هدية مميزة لا تُنسى في شهر رمضان، الاختيار من بين مجموعة منتجات حصرية تقدمها أشهر العلامات.

وتقدم مجموعة من العلامات العالمية والمحلية للمتسوّقين فرصة استكشاف العروض الترويجية والهدايا خلال شهر رمضان المبارك.

وبإمكان المتسوّقين أيضاً الحصول على العديد من الفرص لشراء الهدايا أو الإكسسوارات الرمضانية الحصرية، من خلال حملة «مدينة الذهب»، التي تقدمها مجموعة دبي للمجوهرات. وسيستمتع المتسوّقون في متاجر المجموعة بالحصول على هدايا مجانية مع عمليات شراء معينة، إضافة إلى عروض اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، وعروض استرداد نصف قيمة المشتريات على الألماس واللؤلؤ.

وللعائلات يمكن إضفاء لمسات رمضانية مميزة وفريدة على العديد من أركان وزوايا المنزل، مع تشكيلة رائعة من الديكورات والإكسسوارات ومجموعات الأثاث، التي تقدمها متاجر التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، ما يضفي مزيداً من الدفء والجاذبية على أجواء المنازل، ويمنح العائلات الفرصة لصنع أجمل الذكريات.

أسواق في الهواء الطلق

ويستطيع سكان دبي وزوّارها الاستمتاع بأجواء شهر رمضان المبارك مع جدول الفعاليات المزدحم خلال فترة النهار، إضافة إلى الأنشطة المستمرة حتى أوقات متأخرة من الليل، بما في ذلك تمديد ساعات عمل مراكز التسوّق. وتعود الأسواق الليلية الرمضانية وسط الطقس المثالي لهذا العام، إذ يمكن لسكان دبي وزوّارها استكشاف مجموعة واسعة من منتجات الحِرف اليدوية والمنتجات المحلية والهدايا الفريدة من نوعها.

وتعود احتفالات شهر رمضان المبارك إلى «مدينة إكسبو دبي»، التي تسعد زوّارها من مختلف الأعمار بمجموعة من التجارب الثقافية والتقليدية والأنشطة المناسبة للعائلات ووجبات الإفطار والسحور اللذيذة، إضافة إلى سوق منتجات الحِرف اليدوية النابض بالحياة.

القرية العالمية

ويمكن لزوّار القرية العالمية من مختلف الأعمار الاستمتاع بالثقافات المتنوّعة والتجارب المليئة بالعجائب، مع العروض الثقافية وعروض التسوق والترفيه يومياً من السادسة مساءً حتى الثانية صباحاً. وإضافة إلى عروض الإفطار والسحور التي تقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم، يمكن لزوّار القرية العالمية الاستمتاع بتجربة تسوّق في «سوق عجائب رمضان»، الذي يفتح أبوابه للمرة الأولى هذا العام ويحاكي أجواء الأسواق الإماراتية التقليدية.

ويقدم السوق لزوّاره مجموعة من الحُليّ والإكسسوارات والمنتجات الفريدة من نوعها من مختلف أنحاء العالم. وسيحظى زوّار القرية العالمية بفرصة الاستمتاع بالعروض الموسيقية المتنوّعة لمجموعة من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الأجواء الاحتفالية للشهر الكريم، ويقدم للزوّار تجربة رمضانية لا تُنسى. وستقدم أوركسترا عربية مكونة من 30 عازفاً عروضها على المسرح الرئيس للقرية العالمية كل مساء، علاوة على عروض الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساءً.

وسيستمتع الضيوف الصغار بالفعاليات الترفيهية على مسرح القرية العالمية للأطفال في نهاية كل أسبوع، إذ يمكنهم مشاهدة عرض الدُمى العربية وعرض ألعاب الخفة «كاليدوسكوب» المستوحى من أجواء رمضان. ويمكن لزوّار القرية العالمية أيضاً المشاركة في «تحدي المشي» والفوز بجوائز أسبوعية، تشمل هواتف محمولة وساعات ذكية متوافرة للزوّار الذين يكملون 10 آلاف خطوة ويسجلونها على تطبيق القرية العالمية.

ويشرف على تنفيذ حملة «#رمضان_في_دبي» «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتنسيق المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية المختلفة التي يختص بها الشهر الفضيل، وذلك في أول مرة يتم فيها جمع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الرمضانية في إطار موحد يكفل أعلى مستويات التنسيق في ما بينها، لضمان أن يكون الاحتفاء بالشهر الفضيل على أكمل وجه ممكن.

• تعود احتفالات شهر رمضان إلى «مدينة إكسبو دبي»، التي تسعد زوّارها بمجموعة من التجارب الثقافية والتقليدية.

• تجارب مليئة بالعجائب والترفيه يومياً في القرية العالمية حتى وقت السحور.

• يمكن لزوّار «دبي فستيفال سيتي مول» الاستمتاع بمشاهدة عرض «تخيل» كل مساء.

أمسيات رائعة

يستضيف «فندق جميرا أبراج الإمارات» السوق الليلي «حي رمضان في أبراج الإمارات»، إذ يمكن للأصدقاء والعائلات قضاء أمسية رائعة مع الاستمتاع بالطقس المثالي والإطلالات الخلابة على مدينة دبي ومتحف المستقبل. ويمكن لزوّار السوق استكشاف مجموعة من متاجر المصممين المحليين وعروض المأكولات والترفيه ومنطقة ألعاب الأطفال.

وتستضيف منطقة الخوانيج مهرجان وسوق «ذا هب فود»، إذ يمكن للعائلات استكشاف الأكشاك النابضة بالحياة وتجربة المأكولات من مجموعة متنوّعة من منافذ الطعام، مع الاستمتاع بروح الشهر الكريم وأجواء التواصل المجتمعي.