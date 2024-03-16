امرأة تسرق وقوداً لسيارتها بـ 27 ألف دولار

اتُهمت امرأة من نبراسكا بسرقة كميات ضخمة من الوقود، بعد أن استغلت خللاً في مضخة الوقود للحصول على ما يزيد عن 27 ألف دولار من البنزين المجاني على مدار ما يقرب من سبعة أشهر.

وقالت الشرطة أن امرأة تدعى داون ثومبسون تبلغ من العمر 45 عامًا من لينكولن بولاية نبراسكا، قامت باستغلال خلل تقني في محطة الوقود للحصول على آلاف اللترات من البنزين على مدار ستة أشهر ونصف دون أن يلاحظ أحد ذلك.

وبطريقة ما أدركت المرأة أنها تستطيع الوصول إلى الوضع التجريبي للمضخة عن طريق تمرير بطاقة المكافآت الخاصة بها مرتين، ومن هناك يمكنها ضخ الوقود دون أن يتم تحصيل رسوم منها.

وهكذا تمكنت المرأة من ضخ أكثر من 7400 جالون، بقيمة ما يقرب من 28000 دولار. وقالت محطة أخبار 1011 Lincolinأن كل شيء بدأ في نوفمبر من عام 2022 عندما تلقت المضخات في محطة الوقود تحديثًا برمجيًا لإدارة بطاقات الطلبات والمكافآت. ومع ذلك، دون علم الشركة، جاء التحديث مع استغلال بسيط يسمح بالوصول إلى الوضع التجريبي للمضخة بمجرد تمرير بطاقتهم مرتين. وتم اكتشاف الثغرة في النهاية وتصحيح البرنامج في الأول من يونيو 2023، ولكن بحلول ذلك الوقت تم بالفعل استخدام بطاقة معينة لسرقة كمية كبيرة من الوقود.

من خلال تتبع البطاقة، تعرفت الشركة على طومسون، وأكدت لقطات كاميرا المراقبة أنها زودت سيارتها بالوقود في المحطة عدة مرات. وتشير السجلات إلى أنه تم استخدام بطاقة المكافأة إجماليًا 510 مرات في الفترة ما بين 13 نوفمبر 2022 و1 يونيو 2023، وفي بعض الأحيان عدة مرات يوميًا. خلال هذا الوقت، حصلت بطاقتها على الحد الأدنى من المكافآت، لأنه لم يتم استخدامها على النحو المنشود. بعدها قامت الشركة بتنبيه شرطة لينكولن وتبين خلال التحقيق الذي أعقب ذلك، أن امرأة أخرى استخدمت بطاقة مكافأة طومسون في عدة مناسبات أيضا.

وأخبرت المرأة الثانية المحققين أن طومسون سمحت لها باستخدام البطاقة للحصول على “وقود مخفض”، حيث دفعت للمرأة البالغة من العمر 45 عامًا 500 دولار مقابل حوالي 700 دولار من البنزين.

وأظهرت وثائق المحكمة أن ثومبسون باعت بطاقة المكافآت الخاصة بها في يونيو من عام 2023، بعد التحديث الذي أصلح أخيرًا الخلل القابل للاستغلال. تم القبض عليها في 6 مارس بعد تحقيق دام شهوراً وتم تقديمها للمحاكمة في اليوم التالي، حيث ستعقد جلسة المحكمة القادمة في 11 أبريل.