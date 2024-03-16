«إقامة دبي» تحقق حلم طفل.. مأمور جوازات في المطار

في إطار احتفالها بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي تحتفي به الدولة في الـ15 من مارس من كل عام، حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في مبادرة مميّزة، حلم طفل صغير، بإتاحة الفرصة له لقضاء يوم مملوء بالإثارة والتشويق، بتجربة مميّزة جداً: عيش تجربة دور مأمور جوازات في مطار دبي.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن هذه المبادرة تعكس روح التفاني والتفاعل الإيجابي مع أحلام الأطفال، وتعزيز قدرات الأجيال الصاعدة، وتبني تطلعاتها التي تحرص إقامة دبي على تحقيقها، في إطار رؤية الإمارات ومئويتها، بما يعكس التزام الإدارة العامة توجيهات القيادة الرشيدة بالبناء في الإنسان منذ المراحل السنية الصغيرة، موضحاً أن الاهتمام بتطوير مهارات الأطفال، واكتشاف مواهبهم، يعزز التنمية الشاملة للشخصية، ويسهم في بناء مجتمع قوي ومبدع ومستدام.

ووفرت إقامة دبي للطفل فرصة العمل كمأمور جوازات في مطار دبي ليوم كامل، ومكّنته بمساعدة مأمور الجوازات من ختم جوازات الأطفال، كما أتاحت له إمكانية الاطلاع ومتابعة إجراءات السفر، والتحقق، وسط تشجيع من طاقم العمل.

وترجمة للرؤية المستقبلية التي تتبناها إقامة دبي، والتي تعكس التزامها البناء في الكفاءات الوطنية، والتركيز على دعم الأطفال وتعزيز قدراتهم، وعد الفريق محمد أحمد المري، بأن يكون الطفل من الكوادر البشرية في فريق العمل مستقبلاً عندما يكبر».

الفريق محمد أحمد المري:

. المبادرة تعكس روح التفاني والتفاعل الإيجابي مع أحلام الأطفال، وتعزيز قدرات الأجيال الصاعدة.